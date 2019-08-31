В муниципалитете Куэльяр в Испании во время традиционного забега быков животное насмерть закололо мужчину, сообщает местное издание The Local.

«Погиб мужчина, которого проткнул рогами бык в четверг на фестивале в Куэльяр», — говорится в сообщении.

По словам мэра, животное проткнул 61-летнего испанца в грудь и шею, травмы оказались смертельными.

Инцидент произошел во время забега быков в 155 км к северу от Мадрида. Погибший лишь наблюдал за забегом, когда один из быков отстал от остальных животных и напал на него.

Muere un hombre de unos 70 años tras recibir una cornada en el quinto encierro de Cuéllar (Segovia) https://t.co/uTuKophiqr pic.twitter.com/V8cpuygcXw — Europa Press (@europapress) August 29, 2019

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