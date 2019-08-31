50-летняя Дженнифер Энистон наконец-то окончательно пришла в себя после болезненного расставания со своим супругом номер два —Джастином Теру. Более того, она уже начала встречаться с новым мужчиной, причем, на этот раз, не из мира шоу-бизнеса. Об этом сообщает «7Дней» со ссылкой на австралийское издание NW.

Как удалось выяснить репортеру вышеупомянутого издания, Дженнифер закрутила роман с неким мультимиллионером, имя которого пока держит в тайне. А познакомились они при не вполне обычных, для такой звезды как Энистон, обстоятельствах — не на светском мероприятии и не на вечеринке у общих друзей. Как удалось выяснить, некоторое время назад Дженнифер обратилось в некое агентство, специализирующееся на знакомствах в мире богатых и знаменитых. Это агентство, как утверждается, готово подобрать пару кому угодно, но на людей не слишком состоятельных оно время не тратит. Ведь гонорар за самое первое свидание с потенциальным избранником обходится каждому из встречающихся в 750 тысяч долларов!

Но хотя эта сумма выглядит непомерно большой, Дженнифер решилась довериться специалистам агентства и пока что не жалеет об этом. Любопытно, что репортеру NW удалось не только узнать о существовании нового бойфренда актрисы, но и проинтервьюировать его. «Она просто невероятная женщина. Ради нее я готов на все. Если бы она пожелала 10 детей, я согласился бы без колебаний. Я буду обращаться с ней, как с королевой и хочу стать ее партнером до конца жизни. Со своей стороны, я обещаю абсолютную верность. Я, быть может, не так хорош собой, как ее первый муж Брэд Питт, зато в моем словаре просто нет такого слова, как «интрижка». И я хочу, чтобы воспоминания и о Питте, и о Теру навсегда стерлись из ее памяти!»

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