Знаменитый британский телеведущий Беар Гриллс, мастер выживания в любой точке земного шара, чуть не умер от укуса пчелы. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Metro.

45-летний экстремал переправлял на лодке в Тихом океане участников нового шоу. В это время на него и напало насекомое. Вследствие укуса у Гриллса развился анафилактический шок. Только своевременное вмешательство врачей спасло его от гибели. Несколько лет назад ведущий уже оказывался в подобной ситуации, когда ел мёд из улья.

Гриллс приобрёл известность благодаря телепрограмме «Выжить любой ценой» на канале Channel 4.

Minval.az