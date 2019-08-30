Меган Маркл хватило чуть меньше двух лет совместной жизни с принцем Гарри, если считать с момента их помолвки, чтобы понять, что ей скучно и «душно» за дворцовыми стенами. Как недавно призналась герцогиня одной из своих подружек, она хотела бы снова заняться чем-то, что выходит за круг ее обязанностей члена королевской семьи. Об этом сообщает «7Дней» со ссылкой на издание Espress, получившее информацию от приятельницы Меган.

Как утверждает подруга Маркл, герцогиня сейчас обдумывает, как ей выбраться из «замкнутого круга», в который превратилась ее жизнь. Сначала она полагалась на то, что найдет себя в благотворительной работе. Но теперь, когда Меган обнаружила, что каждое ее начинание вызывает волну критики, ее энтузиазм значительно остыл. И теперь Маркл рассматривает возможность частичного возвращения к своей прежней работе.

Нет, сниматься в сериалах, вроде прославивших ее «Форс-мажоров», она, конечно не будет. Но вот сыграть в каком-нибудь достойном историческом кино или принять участие в создании документального проекта, она не возражала бы. Как вариант, она подумывает и о том, чтобы попробовать свои силы в продюсерской работе…

Как утверждает подружка герцогини, Меган считает, что для нее возвращение к сфере деятельности, где она вызывал всеобщее одобрение — это реальный шанс вернуть любовь публики. И это ей совершенно необходимо. Ведь у Маркл, как уже сообщалось раннее, последнее времяначинают сдавать нервы. Так, после очередной волны критики в свой адрес, связанной с ее и Гарри перелетами на частных самолетах, она даже временно отключила комментарии на своей страничке в социальной сети, чтобы прекратить поток критических высказываний.

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