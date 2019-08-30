На полях саммита G7 немецкий канцлер Ангела Меркель и президент США Дональд Трампа дали совместную пресс-конференцию. Американский лидер использовал ее как шанс для своего собственного шоу, а Меркель потеряла контроль над собой и смеялась. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на немецкий интернет-портал Merkur.de.

Отмечается, что на пресс-конференции Трамп отвел немецкому канцлеру второстепенную роль. При этом Меркель интерпретировала ситуацию по-своему, а глава США вел себя непривычно покладисто. Во время общения с журналистами американский президент отвечал на все вопросы, даже на те, которые адресовались обоим лидерам. Казалось, что он забыл, что рядом с ним есть кто-то еще. Меркель держалась спокойно и вмешивалась только дважды, делая дружелюбные, но конкретные высказывания по поводу заявлений Трампа.

Согласно материалу, немецкий канцлер дважды потеряла самообладание. Первый инцидент связан с заявлением Трампа о том, что он придет на пресс-конференцию, которую будет давать Меркель. Политик захотел прийти и послушать Меркель, на что она отреагировала хихиканьем. Кроме того, Трамп заявил, что хотел бы посетить Германию. После этих слов канцлер ФРГ рассмеялась. Издание объясняет ее реакцию тем, что немецкая сторона многократно приглашала Трампа, но он не принял ни одно из приглашений.

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