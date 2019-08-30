В НАТО воздержались от комментариев относительно проявленного Турцией интереса к российским истребителям, переадресовав вопрос к Анкаре.

«По этому вопросу мы бы направили вас к турецким властям», — заявил РИА Новости уполномоченное должностное лицо в альянсе, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Анкары и пояснить, вызывает ли это беспокойство у альянса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57. По его словам, если Вашингтон не изменит свою позицию по поставкам Турции истребителей F-35, Анкара будет «искать выход из этой ситуации».

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