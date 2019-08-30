Два наблюдательных пункта ВС Турции в сирийской провинции Идлиб подверглись обстрелам.

Об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«9-й и 10-й наблюдательные посты [Турции] в Идлибе подверглись атакам. После нашей встречи с [президентом РФ Владимиром] Путиным были сделаны необходимые предупреждения [Дамаску]», — цитирует турецкого лидера «Анадолу».

Эрдоган также подчеркнул, что ситуация в Идлибе развивается нежелательным для Турции образом: «События в Идлибе разворачиваются не так, как нам хотелось бы. Они провоцируют массовый приток сирийцев в Турцию».

Коснувшись вопроса о создании зоны безопасности на севере Сирии, Эрдоган отметил, что военные двух стран продолжают обсуждать детали проекта. «Ранее мы говорились с [президентом США Дональдом] Трампом о том, что ширина этой зоны составит 20 миль. Затем американские военные захотели сузить зону. Скоро откроется Генассамблея ООН, в рамках которой мы с Трампом снова встретимся и обсудим эти вопросы», — добавил он.

Minval.az