Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает, что для стран Евросоюза пришло время отменить визы для самопровозглашенной республики Косово.

Такое мнение она выразила министрам иностранных дел ЕС в Хельсинки на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств сообщества.

«Я заявила Совету ЕС (на уровне глав МИД), что пришло время принять это решение. Я уверена, то пришло время, чтобы граждане Косово смогли этим воспользоваться, поскольку все требования для отмены виз были выполнены», — заявила она, передает ТАСС.

Независимость Косово не признают пять из 28 стран ЕС.

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