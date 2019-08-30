Турция и Россия ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57.

Как передает РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

«Переговоры (по Су-57) ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в РФ остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству. Если США не изменят свою позицию (по поставкам истребителей F-35), мы будем искать выход из этой ситуации», — сказал Эрдоган журналистам.

Minval.az