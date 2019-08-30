Россия дала Турции гарантии того, что сирийские войска не будут атаковать турецкие наблюдательные пункты в провинции Идлиб.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Россия заверила нас, что силы сирийского режима не будут нападать на наши наблюдательные посты в Идлибе», — приводит его слова газета Milliet.

В 2017 году в провинции Идлиб и пограничных районах Алеппо, Латакии и Хамы была создана северная зона деэскалации. На ее территории действует сейчас 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Minval.az