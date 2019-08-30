Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом итоги визита турецкого лидера в Россию и подготовку к очередному заседанию стратегического совета высокого уровня.

«Стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

По данным пресс-службы, президент Турции «проинформировал о результатах своего недавнего визита в РФ».

Minval.az