Организаторы песенного конкурса «Евровидение» выбрали нидерландский город Роттердам новым местом проведения мероприятия в следующем году, сообщается на сайте конкурса.

«Это Роттердам-2020! Роттердам был выбран принимающим городом 95-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом. Конкурс пройдет во вторник, 12 мая, четверг 14 мая и в субботу 16 мая 2020 года», — говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что столица Нидерландов Амстердам не станет проводить «Евровидение» в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие арены. За право провести конкурс изначально боролись такие города Нидерландов, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом.

Minval.az