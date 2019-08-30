Пес по кличке Деннис спас жизнь 68-летнему Фреду Донхию и его семье из округа Сент-Луси в американском штате Флорида. Собака начала лаять посреди ночи, пока вся семья спала. Мужчина проснулся и увидел, что кухня горит. Он разбудил жену и ребенка, выбежал с ними из дома и вызвал спасателей. Животное вытащить наружу не удалось, сообщает TCPalm.

«Это была трагедия. Деннис был таким милым! Если бы не он, мы бы никогда не узнали о пожаре. Собака спасла нам жизнь, заплатив за это своей собственной», – сказал американец.

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