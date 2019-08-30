Умеренное потребление красного вина позволяет сделать микрофлору кишечника более разнообразной, пишет Xinhua со ссылкой на исследование Королевского колледжа Лондона. Ученые анализировали эффект, производимый пивом, сидром, красным вином, белым вином и крепких напитков на микрофлору, на примере 916 близнецов.

Оказалось, умеренное потребление красного вина связано с большим разнообразием и более здоровой кишечной микрофлорой. Это отчасти объясняет общую пользу этого напитка, ведь большое разнообразие бактерий, как известно, связано с более крепким здоровьем. Видимо, причиной всему высокая концентрация полифенолов в красном вине.

Это природные соединения, содержащиеся в винограде. Они выступают в роли топлива для полезных бактерий. Кстати, ученые также установили, что вино было связано со сниженными показателями ожирения и низкими показателями холестерина. Чтобы ощутить на себе положительный эффект, ученые советуют пить вино раз в две недели.

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