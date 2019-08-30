В Сети появился второй трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Кинокомпания 20th Century Fox продолжает доказывать, что тандем Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера способен вытянуть франшизу из череды неудачных сиквелов.

Напомним, что создатели фильма отбросили в сторону всё, что произошло после второй части фильма, и теперь расскажут о событиях, которые предшествовали его третьей части — «Терминатор: Восстание машин», передает портал «life.ru».

Согласно сюжету новой ленты, Сара Коннор отсрочила апокалипсис, однако не смогла изменить судьбу человечества. Теперь ей предстоит спасти некую Дани Рамос, до которой хотят добраться роботы-убийцы из будущего. В этом нелёгком деле ей поможет загадочная Грейс, смесь человека и машины.

Кроме Линды Хэмилтон и Арнольда Шварценеггера в картине появятся Маккензи Дэвис, Диего Бонета, а также Эдвард Фёрлонг, который известен зрителям по роли Джона Коннора в «Терминаторе-2».

Напомним, начало проката фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» запланировано на 31 октября 2019 года.

Minval.az