Освобожденный властями Гибралтара иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в Ливан.
Об этом сообщил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Иранский танкер идет не в Турцию, а направляется в Ливан», — цитирует министра телеканал NTV.
Освобожденный властями Гибралтара иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в Ливан.
Об этом сообщил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Иранский танкер идет не в Турцию, а направляется в Ливан», — цитирует министра телеканал NTV.
Дата: 2019/08/30 13:14
Раздел: Мир
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