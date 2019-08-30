Освобожденный властями Гибралтара иранский танкер Adrian Darya 1 направляется в Ливан.

Об этом сообщил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Иранский танкер идет не в Турцию, а направляется в Ливан», — цитирует министра телеканал NTV.

Minval.az