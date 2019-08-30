Космическое командование с четверга официально действует в США, став шестым видом вооруженных сил страны, помимо сухопутных войск, ВВС, ВМС, Корпуса морской пехоты и Береговой охраны. Руководить новой структурой будет четырехзвездный генерал Джон Реймонд, который, по словам президента США Дональда Трампа, пользуется большим уважением среди коллег. Флаг командования представили на торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома.

«Новое подразделение будет защищать ключевые американские интересы в космосе — в сфере будущего противостояния, — заявил Трамп. — Мы обладаем возможностями обнаружить и уничтожить любую ракету, запущенную в направлении США». «Командование гарантирует, чтобы никто не смог поставить под вопрос или угрозу американское доминирование в космосе. Потому что мы знаем лучший способ предотвращения конфликта — подготовиться к победе», — утверждал он.

Реймонд поблагодарил президента за учреждение структуры и подарил ему медаль с надписью: «Командование Космических сил: 29 августа 2019 года».

Распоряжение о создании Космических сил американский лидер отдал в июне 2018 года. В подчинении командования будут 87 частей и подразделений. В 2019 финансовом году на содержание нового вида вооруженных сил выделено $12 млрд.

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