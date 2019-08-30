Правительство Британии выделит 3 млн фунтов стерлингов для помощи в оформлении документов проживающим в Евросоюзе подданным Соединенного Королевства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

Как отмечается, после выхода Британии из состава Евросоюза (запланировано на 31 октября) британцы, живущие в королевстве и в ЕС, должны зарегистрироваться и получить статус резидента.

Для этого им необходимо подать заявку, заполнить и отправить анкеты в миграционные службы, а после пройти биометрические процедуры. При этом британское правительство окажет помощь тем, кто столкнется с трудностями при оформлении статуса резидента.

Как сообщает МИД Британии, указанную сумму Лондон выделит благотворительным и волонтерским организациям, которые будут информировать британских подданных (проживающих в ЕС) о необходимости регистрации в качестве резидента в ЕС и оказывать им помощь при подаче заявок.

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