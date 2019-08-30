Польша будет продавать Украине закупаемый у США регазифицированный сжиженный природный газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление польской энергетической компании PGNIG.

Как отмечается, первая договоренность между странами уже достигнута.

«PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины)», — заявила компания.

Первый танкер из США прибудет на терминал в польский Свиноуйсьце в ноябре текущего года. После этого СПГ будет регазифицирован и передан Украине через пункт в Германовице.

В будущем Польша также намерена наладить поставки газа и в другие страны. Ранее сообщалось, что Польша планирует поднять плату за транзит российского газа.

Minval.az