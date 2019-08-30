Личный помощник президента США Дональда Трампа ушла со своего поста из-за того, что рассказала больше, чем нужно.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации источников, Мадлен Вестерхаут (Madeleine Westerhout), чье рабочее место находилось прямо напротив президентского Овального кабинета, подала заявление 29 августа. При этом ей запретили возвращаться на рабочее место с пятницы, 30 августа.

Неожиданная отставка Вестерхаут произошла после того, как Трамп узнал, что она поделилась некоторыми негласными подробностями с журналистами. В частности, во время неофициального ужина в штате Нью-Джерси она рассказала им о личной жизни и работе главы государства в Овальном кабинете. Таким образом она нарушила оказанное ей доверие и наказание не замедлило последовать.

Вестерхаут в 2012 году она работала с республиканцем Миттом Ромни во время его президентской кампании. По некоторым данным, на выборах 2016-го она плакала при объявлении результатов, поскольку была расстроена победой Трампа. В этой связи изначально он к ней относился с настороженностью, однако его соратники смогли сделать из женщины союзницу, отмечает газета. При работе с президентом она не была сильно публичной личностью и, в частности, никогда не появлялась на телевидении.

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