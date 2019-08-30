Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским и отметил стремление продвигаться в урегулировании украинского кризиса, сообщил Елисейский дворец.

«Он (Макрон – ред.) поздравил его (Зеленского — ред.) с поддержкой, оказанной Верховной радой в тот же день новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству», — говорится в коммюнике.

В нем отмечается, что Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон и саммита G7.

«В перспективе проведения встречи глав государств и правительств в нормандском формате в сентябре он (Макрон) напомнил об общем стремлении к скорейшему прогрессу по политическим мерам и мерам безопасности, необходимым для урегулирования конфликта на востоке Украины. Для этой цели два президента и их команды будут находиться в тесном контакте в ближайшие недели», — сообщили в Елисейском дворце.

Minval.az