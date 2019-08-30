Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что её страна выступает за обеспечение сдерживающего военного присутствия в Ормузском проливе.

«Мы не хотим участвовать в мерах по сопровождению судов. Но в то же время мы выступаем за то, чтобы обеспечить в регионе сдерживающее военное присутствие», — цитирует ТАСС главу оборонного ведомства Франции.

По словам Парли, развёртывание военной техники не должно помешать свободе навигации в Ормузском проливе. Министр также напомнила, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает идею деэскалации напряжённости в регионе.

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