Бывший президент Польши и лидер профсоюза «Солидарность» Лех Валенса считает, что США перестали быть мировым лидером.

«Сейчас США перестали быть главной мировой державой. В военном плане они пока превалируют, в экономическом пока еще немного перевешивают, а в морально-политическом плане США перестали быть мировым лидером», — передает слова Валенсы «Интерфакс» со ссылкой на польскую газету «Речь Посполита».

В то же время он отметил: «Миру необходимо лидерство, лидерство США — моральное и политическое, а не только экономическое и военное».

Валенса, отвечая на соответствующий вопрос журналиста, сообщил, что у него нет планов встречаться с президентом США Дональдом Трампом, который прибудет в Польшу на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Minval.az