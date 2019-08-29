Новая встреча глав МИД Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова – планируется провести в ближайшее время. Об этом пишет местный Sputnik.

Как сообщил сам Мнацаканян в четверг журналистам, конкретных сроков он назвать не может, но диалог по этому вопросу ведется, и соответствующее заявление должно быть озвучено обеими сторонами.

В целом, по мнению министра, в этом году переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта был довольно динамичным, и «замораживать процесс стороны не намерены». Но вот по поводу встречи на уровне лидеров государств Мнацаканян пока ничего сказать не смог.

Глава МИД страны-агрессора также добавил, что армянская сторона «достаточно последовательна в своей позиции по Карабаху».

Ереван, по его словам, по-прежнему настаивает на непосредственном участии сепаратистов Карабаха в переговорах.

В последний раз Мнацаканян и Мамедъяров встречались 20 июня 2019 года в Вашингтоне.

Minval.az