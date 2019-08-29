Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что возвращение России в группу G8 не является самоцелью для президента Владимира Путина.

Об этом он заявил в четверг, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге по итогам состоявшейся здесь встречи с премьером Молдавии Майей Санду.

«Что касается G7, как сказал президент Трамп, он обсудил это с коллегами. Были высказаны разные точки зрения, решений принято не было. Вчера президент Путин сам сказал, что не хочет входить в какую-либо группу, все члены которой не хотели бы его вступления», — сказал Болтон.

Minval.az