Турция не воспринимает отношения с Россией в качестве альтернативы сотрудничеству с Украиной.

Как передает «Анадолу», заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу в Таллине.

По словам Чаушоглу, Анкара развивает позитивные связи не только с Россией, но и с многими другими странами, в том числе Украиной и Эстонией.

«Турция поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма, чего не скажешь о некоторых странах Запада, которые время от времени забывают об этом факте», — сказал турецкий министр.

Глава дипломатии подчеркнул, что сотрудничество Анкары с Москвой не должно также восприниматься в качестве альтернативы членству Турции в НАТО или развитию связей с ЕС.

Чавушоглу назвал присутствие России в регионе «реальностью, которую нужно признавать».

«Хотя в двусторонних связях с Москвой имеют место определенные сложности, связанные с действиями режима Башара Асада, Турция и Россия стремятся урегулировать проблемы в Сирии в рамках астанинского и сочинского процессов», — сказал министр.

Комментируя вероятность закупки российских самолетов пятого поколения, Чавушоглу напомнил, что контракт на поставку российских ЗРК С-400 в Турцию был заключен после того, как США отказались продавать турецкой стороне системы ПВО.

«Турция остро нуждалась в системах ПВО и поэтому была вынуждена приобрести ЗРК С-400. Мы все еще являемся одними из 9 участников программы создания самолетов пятого поколения F-35 и уже перечислили под нее 1,4 миллиарда долларов. Американская сторона сегодня создает ряд проблем для Анкары по данному вопросу. Турция готова приобрести F-35 и производит ряд комплектующих для этого самолета. Если не получится с F-35, то мы будем искать замену хотя и не стремимся к этому варианту развития событий», — сказал министр.

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