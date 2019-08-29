Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут без предустановленных сервисов Google, включая магазин приложений и поиск.

Об этом рассказал Reuters представитель американской корпорации.

Huawei анонсирует новые флагманы в сентябре 2019 года и будут работать на версии Android с открытым исходным кодом. Вместе с тем, они лишатся всех официальных приложений Google, среди которых магазин Google Play, почтовый клиент Gmail, поиска и других приложений.

В мае министерство торговли США внесло Huawei и 70 ее дочерних компаний в черный список. В результате американские компании объявили о прекращении сотрудничества с китайским производителем. Среди них Google,Intel , Xilinx, Broadcom. Также сообщалось о том, что на смартфоны Huawei прекратят устанавливать приложения от Facebook, в числе которых клиенты Instagram и WhatsApp.

В июле старший вице-президент Huawei Кэтрин Чэнь (Catherine Chen) заявила о планах и дальше использовать ОС Android от Google, несмотря на готовность их собственной системы Hongmeng. Несмотря на то, что власти США выдали Huawei лицензию на деятельность до ноября 2019 года, это не распространяется на будущие смартфоны Huawei, из-за чего они должны быть без сервисов американских компаний.

Minval.az