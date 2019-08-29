Бездомная дворняга из Бангкока научилась имитировать травму лапы, чтобы привлекать внимание людей. Как сообщает AOL News, заметив поблизости человека, собака тут же начинает волочить за собой лапу, будто бы она ранена, пока к ней не подойдут и не угостят чем-нибудь. Видео с дворнягой быстро набрало популярность в Сети.

Местная жительница рассказала, что люди дали бездомной собаке кличку Гае и что она годами играет на чувствах людей.

— Я кормлю её рисом, но она продолжает себя так вести. Я думаю, она так поступает, чтобы выпрашивать у людей еду, — заявила она.

Женщина призналась, что в своё время так же, как и многие, повелась на трюк Гае и лично убедилась в том, что с задней лапой всё в порядке.

Minval.az