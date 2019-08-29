Министерство финансов США в среду объявило о санкциях против двух сетей, связанных с иранским режимом, которые, по его словам, помогали Тегерану закупать материалы для своих военных организаций и ракетных программ, сообщает ВВС.

Казначейство совместно с ФБР заявило, что “Dehghan Network” Хамеда и Хади Дехган (Hamed, Hadi Dehghan) закупила и поставила «электронные компоненты военного уровня» для иранской инжиниринговой компании, которая работает с военными и Корпусом стражей исламской революции. Дехган работает через свою компанию «Ebtekar Sanat Ilya» и гонконгскую компанию «Green Industries (Hong Kong) Limited», говорится в сообщении Казначейства.

Вторая группа под названием “Shariat Network”, которую контролирует Сейед Хосейно Шариат (Seyed Hossein Shariat) и его компания «Asre Sanat Eshragh», также попала в черный список за поставки продукции из алюминиевого сплава уже находящимся под санкциями иранским предприятиям.

Minval.az