Вооруженные силы (ВС) Пакистана провели испытания баллистической ракеты «Газнави». Об этом в четверг сообщил представитель ВС генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.

«В ночь с 28 на 29 августа Пакистан произвел испытательный пуск ракеты «Газнави», способной нести различные типы боеголовок на дистанцию до 290 км», — заявил Гафур.

Он отметил, что президент и премьер-министр страны поблагодарили военных и нацию за успешно проведенные испытания.

28 августа Управление гражданской авиации Пакистана объявило о закрытии трех воздушных коридоров для всех международных рейсов в небе над городом Карачи с 28 по 31 августа. В тот же день агентство ANIсообщило о планах Исламабада провести ракетные испытания на полигоне Сонмиани, который расположен вблизи Карачи, передает ТАСС.

Испытание ракеты состоялось на фоне обострения отношений Пакистана и Индии. 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии.

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