Американские хакеры уничтожили важную базу данных Тегерана в результате секретной кибератаки. Она коснулась компьютерной сети Корпуса стражей исламской революции.

Согласно сообщению телеканала «Звезда», американской стороне якобы удалось временно парализовать работу систем, отвечающих за ракетные пуски. По данным издания, предлогом для атаки стало заявление американского министра внутренней безопасности об увеличившейся агрессии иранской стороны в отношении государственных и частных структур США в киберпространстве.

Minval.az