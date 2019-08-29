Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф во время состоявшейся в Иокогаме 28 августа встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что японская сторона не должна присоединяться к коалиции по патрулированию Ормузского пролива во главе с США.

Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники.

По его сведениям, Зариф указал на то, что «присутствие иностранных подразделений в Ормузском проливе не внесет никакого вклада в обеспечение его безопасности, а наоборот поставит под угрозу стабильность на Ближнем Востоке». Кроме того, как отмечает Кyodo, стороны в ходе встречи обсудили ситуацию с поставками нефти из региона Персидского залива.

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