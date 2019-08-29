Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Как отмечается, украинская сторона должна была в нынешнем году получить $250 млн. На время пересмотра выделяемые средства будут заморожены. Решение Трампа обусловлено тем, что он хочет удостовериться, что они используются наилучшим способом.

«У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств», — заявили в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

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