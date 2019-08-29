Турция и США готовы приложить совместные усилия к предотвращению новых гуманитарных кризисов в Идлибе и защите мирного населения северо-запада Сирии на фоне ударов армии режима Башара Асада.

Договоренность по данному вопросу достигнута в ходе телефонного разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа, сообщает пресс-служба администрации турецкого лидера.

В пресс-службе отметили, что наряду с двусторонними вопросами Эрдоган и Трамп обсудили последние события в Сирии.

Эрдоган также выразил удовлетворение шагами по Ирану, предпринятыми в рамках саммита Большой семерки во Франции и началом деятельности нового посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда.

Лидеры Турции и США вновь выразили заинтересованность в ростн взаимного оборота и доведении этого показателя до 100 миллиардов долларов.

Minval.az