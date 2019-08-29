Одна из подруг Анджелины Джоли призналась репортеру издания NW, что она очень обеспокоена состоянием актрисы. Дело в том, что вес Джоли, которая уже давно выглядит крайне исхудавшей, достиг критической отметки. Анджелина, при своем росте в 1 метр 69 сантиметров, теперь весит всего 41 килограмм!

Друзья актрисы боятся, что все это может кончиться совсем плохо и пытаются уговорить Джоли лечь в клинику, чтобы привести свое здоровье в порядок. Однако все, чего они пока смогли добиться –— актриса сходила на консультацию к врачам. Которые, как утверждает приятельница Джоли, предупредили Анджелину, что если она немедленно не начнет питаться полноценно и регулярно, то может просто погибнуть от истощения.

Однако проблема Джоли состоит как раз в том, что она не может заставить себя есть. Падение аппетита началось у нее на фоне скандального развода с Брэдом Питтом. А последнее время все стало еще хуже — после того, как она проводила своего любимого старшего сына в университет в Сеуле, отмечает издание «7Дней».

Как призналась Анджелина на днях в своем интервью, с тех пор, как она рассталась с Мэддоксом, она все плачет и плачет и никак не может остановиться… В первый раз она не смогла сдержать своих слез еще когда была в Сеуле. Прощаясь с Мэддоксом, она разрыдалась, смущенно оправдываясь перед присутствовавшими при этой сцене будущими однокурсниками сына. «Я изо всех сил стараюсь не плакать…» — пробормотала она. И на фоне начавшейся у Джоли после отъезда Мэддокса депрессии, она стала есть еще меньше…

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