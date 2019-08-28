26-летняя Майли Сайрус хочет как можно быстрее забыть о своем неудавшемся браке с Лиамом Хемсвортом. Хотя о том, что она и ее супруг решили расстаться, стало известно всего лишь чуть больше двух недель назад. А Майли, не дождавшись, когда Лиам заберет из ее дома свои вещи, решила от них избавиться. Причем, большую их часть она просто выбросила на помойку… Среди этого добра были вещи, ценные для Хэмсворта — с точки зрения эмоциональной — фотографии в рамках, подписанные постеры, его личные вещи. И только самые дорогие предметы — вроде одежды от известных дизайнеров и драгоценностей она упаковала в коробки и отослала на благотворительность. Об этом сообщает «7Дней» со ссылкой на издание Radar Online.

На самом деле, вполне возможно, что Хемсворт сам спровоцировал Майли на подобные действия. Ведь когда супруги приняли решение расстаться, они договорились, что разойдутся на время, чтобы подумать о своих отношениях, и всего 10 дней спустя Лиам официально подал на развод. А вскоре он удивил снова — когда стало известно о том, будто бы у Хемсворта уже появилась новая подружка — в лице актрисы Изабель Лукас. И Майли, видимо, решила поквитаться с Лиамом, выкинув его вещи…

Впрочем, у нее будет еще одна возможность насолить бывшему мужу. Детей Майли и Лиама, которые прожили в законном браке меньше года, родить не успели, но они завели целых 15 домашних питомцев: 7 собак, 2 лошадей, 2 пони, 3 кошек и еще одну декоративную свинку! Казалось бы, проще всего, было бы Майли и Лиаму поделить всех их между собой. Но нет – Майли заявила, что она не хочет «морально травмировать своих питомцев и требует, чтобы они все остались под одной крышей» — в ее особняке. Более того, как сообщила певица, она готова ради этого судиться с Хемсвортом. Причем, как утверждают эксперты, у нее есть довольно высокий шанс выиграть это дело.

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