Прототип космического корабля SpaceX Starship прошел испытание прыжком в штате Техас. Starhopper совершил вертикальный полет на высоту 150 метров, а затем плавно приземлился на землю.

«Дождь» информирует, что это уже его второе успешное испытание, первое прошло в июле этого года. Тогда он поднялся на высоту около 20 метров. На корабль был установлен двигатель нового поколения Raptor, который рассчитан для межпланетных перелетов. Пока в прототипе использован только один двигатель, но в следующих тестах их станет больше. Также SpaceX параллельно проектирует еще два прототипа корабля Starship.

В новых сериях тестов они поднимутся на высоту до 20 километров.

Minval.az