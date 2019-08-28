Европейская комиссия (ЕК) надеется подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве с Азербайджаном в предстоящие два месяца.

«Комиссия Юнкера (Жан-Клод Юнкер председатель ЕК – ИФ) все еще надеется, что она может заключить новое торговое и политическое соглашение с Азербайджаном в течение следующих двух месяцев, при условии, что Баку продвинется вперед в торговой части текста»,- сообщает EURACTIV со ссылкой на источники в ЕК.

По словам источника издания, соглашение все еще возможно заключить в течение срока полномочий Комиссии до 1 ноября.

«Это выполнимо: несколько бессонных ночей, и мы можем их провести», — сказал источник.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Minval.az