Археологи обнаружили захоронение 227 детей, принесенных в жертву, чтобы умилостивить богов, наславших на земли культуры чиму наводнение. Об этом сообщает AFP в среду, 28 августа.

Главный археолог Ферен Кастилио сообщил, что это крупнейшее найденное детское жертвоприношение.

«Они были принесены в жертву, чтобы успокоить явление Эль-Нино, наводнение», — объяснил Кастилио.

По словам археолога, раскопки продолжаются, а потому могут быть найдены новые захоронения: «Это неуправляемо, эта штука с детьми. Где бы вы ни копали, есть еще одна».

Ученые проводят раскопки, начиная с прошлого года в Хуанчако, приморском туристическом городке на севере от столицы Лимы.

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