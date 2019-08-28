Вчера президент России Владимир Путин вместе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом открыл авиакосмический салон МАКС-2019.О

Как написал в Twitter журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов, обходя стенды, лидеры осмотрели лимузин Aurus из кортежа В.Путина. Когда турецкий лидер поинтересовался ценой автомобиля, В.Путин сказал, что он стоит 18 миллионов рублей. Президент Турции сказал, что подумает.

Путин обещал подарить лимузин «Аурус» Эрдогану, если тот купит представительский вертолет за 8 миллионов долларов.

«Ок», — ответил Эрдоган.

«8 млн долларов, но с учетом того, что машину дадим в подарок — Хорошо, согласен!»: Лимузин «Аурус» Эрдогану обещали подарить, если он купит представительский вертолет с салоном как у президентского авто pic.twitter.com/VrAtC4kPLW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 августа 2019 г.

Minval.az