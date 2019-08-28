В Испании 16 детей заболели «синдром оборотня», из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос, сообщает Daily Mail.

Как отмечается, заболевание вызвал миноксидил — косметическое средство, которое провоцирует стимуляцию роста волос. Дети употребляли данное лекарство для лечения расстройства желудка.

Известно, что при заболевании гипертрихозом (иное название — «синдромом оборотня») у человека волосы растут на нетипичных местах, и интенсивность их роста также не соответствует полу или возрасту.

В связи с инцидентом, в Испании сняли с продаж несколько партий спровоцировавшего заболевание лекарства от компании Farma-Química Sur SL. Власти страны считают, что опасные медикаменты распространились по 30 аптекам.

Minval.az