Официальный Баку должен четко заявить, что последние заявления армянской стороны не оставляют возможности для проведения встреч между Азербайджаном и Арменией.

И до тех пор, пока не будет официально дезавуированы заявления премьер-министра Никола Пашиняна, озвученные им в ходе посещения оккупированного Ханкенди, Азербайджан не видит целесообразность этих встреч, заявил в беседе с Minval.az экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

По его мнению, такой шаг будет хорошо укладываться и в концепцию предстоящей встречи Пашинян-Путин в Ереване.

«Что нам даст ожидающаяся встреча глав МИД Азербайджана и Армении? Она нам только навредит. Мы фактически, подписываемся под повесткой переговоров о том, что готовы обсуждать что угодно, включая и заявленную армянами идею «миацума». Во-вторых, мы идем на имитацию переговорного процесса. В конце концов, нужно выявить и то обстоятельство, что «Лавровская» тактика возобновления имитационных переговоров нас не устраивает. И пусть первым местом, где все эти вопросы намерены обсуждаться с армянским и российским руководством, будет Ереван. Что в этом плохого?», — подчеркнул экс-министр.

Дипломат напомнил о том, что в Баку изначально видели разницу в позициях и Пашиняна, и главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

При этом он добавил, что армянский МИД выступает неким инструментом, больше ориентированным на «Лавровскую» политику по продолжению имитационного переговорного процесса.

«Накануне, в рамках проводимого совещания послов, Мнацаканян повторил готовность армянской стороны продолжить переговоры и встречи, которая запланирована. Но тут нужно вспомнить некий политический график предстоящих в Армении событий. И одним из главных компонентов для понимания того, что происходит, является предстоящий визит президента России Владимира Путина в страну.

Это будет очень напряженная встреча, как для Путина, так и для Пашиняна, так как их отношения находятся в глубоком кризисе. Пашинян не выполнил личную просьбу Путина, касающуюся Роберта Кочаряна. Путин это, естественно, не забыл. Поэтому данная встреча предполагает достаточно напряженную повестку переговоров.

Важнейшим компонентом данных переговоров является карабахская тематика. Поэтому, Мнацаканян, чтобы выправить ситуацию, и заявляет о готовности вести переговоры, подчеркивает, мол, «Арцах» должен стать стороной переговоров. Иными словами, готовит все для имитационной встречи, которая, скорее всего, состоится на полях Генассамблеи ООН.

Одной из стран, которая может принять участие в этой встрече, может быть Россия — в лице главы МИД, дабы запустить этот имитационный процесс и тем самым показать, что переговоры продолжены и кризиса по карабахской тематики в армяно-российских отношениях нет. Это примерная тактическая линия, которую реализует сегодня МИД Армении.

Второй компонент ситуации связан с тем, что Пашинян ранее озвучил идею «миацума», фактически превратив ее в составную часть политики Еревана.

Если Азербайджан согласится вести переговоры, то фактически Баку примет эту повестку дня. Но Баку не должен принимать участие в предстоящей встречи глав МИД», — резюмировал Т.Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az