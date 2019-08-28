Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.

Об этом сообщает во вторник агентство Reutersсо ссылкой на представителя Пентагона.

Чиновник из военного ведомства, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что американский эсминец должен был войти в порт в воскресенье, но Пекин заранее ответил отказом.

По его словам, американские военные корабли ранее неоднократно заходили в китайские порты: последний раз это было в 2017 году, при этом непосредственно в порт Циндао в 2016 году заходил ракетный эсминец ВМС США Benfold.

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