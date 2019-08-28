Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу «Цензор.нет» рассказал, в каком случае президента Владимира Зеленского не станут избирать на второй срок.

По словам бизнесмена, показатель эффективности (KPI) Зеленского надо измерять тем, сколько граждан вернется на Украину из-за рубежа.

«Мы стартуем сейчас с 35 миллионов жителей в стране — это результат независимого анализа. Возвращение людей – это его KPI. Если будет 38 миллионов, значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн (нем. до свидания. – прим. ред.)», — заявил олигарх.

Minval.az