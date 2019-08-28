Премьер-министр Пакистана Имран Хан рассматривает вопрос о полном закрытии воздушного пространства для Индии, сообщил пакистанский федеральный министр по науке и технологиям Фавад Чоудхури в Twitter.

Кроме того, на заседании кабинета министров был предложен полный запрет на использование пакистанских сухопутных маршрутов для торговли Индии с Афганистаном.

«Юридические формальности для этих решений находятся на рассмотрении… (премьер Индии Нарендра — ред.) Моди начал, мы закончим!», — сказал Чоудхури.

Minval.az