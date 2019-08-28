Французский актер Жерар Депардье получил участок в деревне Лапоровичи, что в 15 километрах от столицы Беларуси Минска.

Как сообщают белорусские СМИ, участок площадью 0,15 гектара с назначением под строительство индивидуального жилого дома передан артисту в аренду на срок 99 лет. Годовая стоимость аренды будет составлять для Депардье 132,9 белорусского рубля.

Жерар Депардье в 2017 году бывал в Лапоровичах. «В тот визит актер проникся симпатией к нашей стране и изъявил желание построить тут дом. По поручению главы государства Жерару Депардье был выделен участок в деревне Лапоровичи. Можно сказать, что теперь его мечта сбудется», — рассказала изданию исполняющая обязанности председателя Папернянского сельского исполнительного комитета Светлана Ракецкая.

Участок для Депардье находится в Лапоровичах в районе улицы Спортивной. Соседями французского актера стали Дарья Домрачева и ее тренер Адриан Цибульский.

Жерар Депардье не раз приезжал в Беларусь. В 2015 он познакомился с Александром Лукашенко, они вместе косили траву, беседовали о сельском хозяйстве, также президент показал французскому актеру резиденцию «Озерный» в Острошицком городке. Тогда Депардье заявил, что хотел бы пожить среди крестьян в Беларуси, «потому что там красиво и президент хороший человек».

— Я думаю, я все продам во Франции! Я больше не хочу быть частью этой страны, несмотря на мою любовь к французам, — сказал он.

Minval.az