Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность замены боковых ассистентов арбитра роботами. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на The Daily Mirror.

По информации собеседника издания, в ФИФА создан специальный департамент, который изучает опыт внедрения VAR (video assistant referee, видеоассистент арбитра), который помогает главному рефери разрешить спорные моменты при назначении пенальти, предъявлении красной карточки или идентификации игрока, нарушившего правила. Система также помогает определить, пересек ли мяч линию ворот.

Источник не назвал сроков внедрения новой технологии. По его словам, это будет зависеть от результатов внедрения VAR.

Ожидается, что роботы позволят точно определять, находился ли игрок в офсайде. Будут ли полностью упразднены боковые арбитры, пока неясно.

Minval.az