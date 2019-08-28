Актриса Энди Макдауэлл в беседе с «Известиями» рассказала о своей роли в новом триллере «Я иду искать», где она сыграла мать главного героя.

«Мне хотелось, чтобы она была привлекательной. Но найти моменты, в которых бы вы ощутили сочувствие к ней и она показалась симпатичной, оказалось очень непросто. Вместе с тем я хотела, чтобы зрители чувствовали исходящую от неё угрозу, понимали, что по своей сути она зловещий человек», — заявила Макдауэлл.

По её словам, было важно, чтобы у зрителей возникло ощущение реальности, иначе терялся интерес к истории и семье.

Она также отметила помощь режиссёров Мэтью Беттинелли и Тайлера Джиллетта.

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