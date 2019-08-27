Комитет по иностранным делам палаты представителей США на фоне новых поставок российских систем ПВО С-400 в Турцию призвал президента страны Дональда Трампа ввести санкции в отношении Анкары, говорится во вторник в заявлении комитета в Twitter.

«Президент Трамп, вам следует ввести санкции против Турции за покупку системы ПВО С-400, как того требует американский закон» — цитирует «Интерфакс» текст сообщения.

«Интересам Турции лучше всего служит партнерство с США, а не с Кремлем», — отметили конгрессмены.

Ранее в этом комитете палаты представителей уже призывали ввести санкции против Турции из-за покупки С-400.

Minval.az