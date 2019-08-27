Обозреватель The National Interest Даг Бэндоу пишет о том, что безжалостная природа политики США, при которой победитель получает все, показывает, что страна желает навязывать свою волю другим.

По мнению автора, которое приводит «Газета.ру», президент Дональд Трамп и Соединенные Штаты ведут себя так, как будто являются императором и империей. Последним примером подобного подхода стало желание приобрести территорию, которая не предназначена для продажи, — Гренландию. Хотя поведение Трампа было недипломатическим, некоторые из его сторонников оказались еще более деспотичными. Если бы подобное предложение сделало другое правительство по поводу Аляски или Гавайев, большинство американцев расценили бы его как оскорбление.

Также отмечается, что американская сторона потратила много человеческих жизней, лет и средств на безуспешные попытки навязать некомпетентные коррумпированные правительства Афганистану и Вьетнаму. То же касается и смены режимов в Ираке и Ливии. Кроме того, в стране много сторонников превращения таких стран, как Грузия и Украина, в американских иждивенцев в сфере обороны. Причем внешняя политика страны отличается лицемерием и ханжеством. Автор подчеркивает, что политикам не стоит думать о расширении империи, вместо этого нужно сосредоточиться на исправлении того, что уже есть.

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